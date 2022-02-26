За останній рік допомога США на сектор оборони і безпеки України досягла 1 мільярда доларів.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен офіційно заявив про виділення Україні до 350 мільйонів доларів допомоги на оборону країни.

Про це йдеться у заяві Блінкена на сайті Державного департаменту США.

"Сьогодні, коли Україна з мужністю і гордістю бореться проти брутального і неспровокованого наступу Росії, я дозволив, за дорученням президента, безпрецедентне третє використання президентських коштів до 350 мільйонів доларів на негайну підтримку оборони України. Таким чином, загальний розмір безпекової допомоги, яку Сполучені Штати зобов'язалися виділити Україні впродовж останнього року, досягла понад мільярда доларів", - наголосив Блінкен.

Держсекретар додав, що цей пакет допомоги включатиме додаткову летальну допомогу, аби допомогти Україні усунути бронетанкові і повітряно-десантні та інші загрози, з якими стикається Україна.

"Це ще один чіткий сигнал, що Сполучені Штати на стороні народу України, коли він захищає свою суверенну, мужню і горду державу", - сказав Блінкен.

Як повідомляв УНІАН, раніше загальний обсяг допомоги США на зміцнення безпеки та оборони України за останній рік сягав до 650 млн доларів.