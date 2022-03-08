Лідери країн Заходу домовилися посилити санкційний режим проти РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен їде в Париж для переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном, який підтримує регулярні телефонні контакти з російським президентом Володимиром Путіним і українським лідером Володимиром Зеленським.

Його візит розглядається як новий етап у дипломатичних зусиллях США і країн Європи, спрямованих на припинення війни в Україні, передає Голос Америки. При цьому держсекретар дав зрозуміти, що не везе з собою будь-яких нових дипломатичних ініціатив.

"У тому, що ми говоримо Москві, змін немає, - сказав Блінкен перед від'їздом. - Наше послання Росії і президенту Путіну залишається колишнім: припиніть війну і припиніть її негайно".

Раніше Блінкен пообіцяв, що США разом з союзниками і партнерами по НАТО будуть продовжувати підтримувати Україну. Насамперед - нарощуючи допомогу у сфері безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе. Крім того, збільшується гуманітарна допомога українцям – як тим, хто перебуває в Україні, так і тим, хто був змушений тікати.

Блінкен повідомив, що за останні два тижні президент Байден виділив Україні додатково $350 млн на оборону і що "велика частина цих грошей вже надійшла в Україну і дуже ефективно використовується проти російської агресії".

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