Українським захисника вдається стримувати наступальні дії противника.

На третій день російсько-української війни бої йдуть там, де вони й починалися. ЗСУ стримують ворога та не дають йому просунутися.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Бої позиційні, послухайте. Третій день війни, а позиційні бої йдуть у тих же регіонах, де вони й починалися. Це Харків, Херсон, Одеса, Миколаїв, Суми, Чернігів, Житомир – це всюди йдуть бої, які були три дні тому. На тому ж місці", - заявив Подоляк.

Радник голови ОП зауважив, що ситуація загострюється хіба що в Києві, оскільки у столиці перебуває вище керівництво країни.

"Єдине, що відбувається, тому що одна з ключових цілей Росії – це усунення політичного керівництва України, що можна зробити у Києві. Бо українське керівництво перебуває в Києві, воно нікуди не поїхало і не буде їхати", – додав Подоляк.