Обстріли з боку бойовиків у районі Авдіївської промзони тривають, проте українські бійці на них не відповідають, бо діє перемир'я.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Втім, режим припинення вогню підтримують далеко не усі українські військові.
"Яке може бути перемир'я із загарбниками України?", - говорить боєць на псевдо "Псих", який захищає країну вже п'ять років.
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Рідний дім чоловіка залишився на окупованій території і його дратує той факт, що ворог може ледь не впритул підходити до позицій ЗСУ, а відігнати його можна лише словами.
"Вчора двоє проходило. Вони не бояться, вони знають, що ми не стрілятимемо, а вони підходять і все", - додає боєць.
Що стосується обстрілів, то у цьому районі вони частіше фіксуються ввечері - з кулеметів та автоматів. Два тижні тому там лунав вогонь за гранатомета - поранення дістав український захисник.
"Скільки людей вбито, кордони все одно тут залишаються", - говорить військовослужбовець ЗСУ на псевдо "Артист".
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