На провокації ворога ЗСУ не відповідають - дотримують перемир'я.

Обстріли з боку бойовиків у районі Авдіївської промзони тривають, проте українські бійці на них не відповідають, бо діє перемир'я.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Втім, режим припинення вогню підтримують далеко не усі українські військові.

"Яке може бути перемир'я із загарбниками України?", - говорить боєць на псевдо "Псих", який захищає країну вже п'ять років.

Читайте такожОкупанти на Донбасі запускали безпілотник, його знешкодили бійці ООС

Рідний дім чоловіка залишився на окупованій території і його дратує той факт, що ворог може ледь не впритул підходити до позицій ЗСУ, а відігнати його можна лише словами.

"Вчора двоє проходило. Вони не бояться, вони знають, що ми не стрілятимемо, а вони підходять і все", - додає боєць.

Що стосується обстрілів, то у цьому районі вони частіше фіксуються ввечері - з кулеметів та автоматів. Два тижні тому там лунав вогонь за гранатомета - поранення дістав український захисник.

"Скільки людей вбито, кордони все одно тут залишаються", - говорить військовослужбовець ЗСУ на псевдо "Артист".

Війна на Донбасі: новини ООС

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН