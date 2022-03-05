Обидва льотчики приписані до однієї з російських військових частин в окупованому Криму.

Українські військові в Миколаївській області затримали двох пілотів-розвідників російської армії. Окупанти проводили повітряну розвідку по морю.

Відповідне відео опублікував Анатолій Штірліц у своєму Telegram-каналі.

Українські військові затримали командира ланки, майора Олексія Головецького і штурмана ланки Олексія Козлова, який виявився родом зі Смоленська.

За словами полонених, їх завдання полягало в морській повітряній розвідці. Всього вони встигли зробити з міста Саки в окупованому РФ Криму три або чотири Вильоти

При цьому вони запевнили, що "бомби не кидали" на міста.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що українські військові збили російський літак під Миколаєвом. Пілот розповів, що він з Далекого Сходу, а його військова частина знаходиться в окупованому Криму.

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