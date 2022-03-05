Майор Красноярцев та його напарник Криволапов були помічені в Сирії

Українські військові допитали російського льотчика, який вижив, літак якого збили в Чернігові. Він зізнався, що свідомо бомбив мирне місто.

Про це свідчить оприлюднене відео.

Затриманий заявив, що він майор Красноярцев. Він зізнався, що знав, що бомбить мирне місто. За його словами, це був його перший виліт на Чернігів, а до цього він літав уздовж кордону.

При цьому він зазначив, що вилітав з Брянської області.

Другий пілот також катапультувався з збитого літака, але він не вижив. Затриманий льотчик розповів, що загиблий з його частини. Його прізвище Криволапов.

Крім того, в мережі оприлюднено фото, яке може свідчити про те, що Красноярцев та Криволапов раніше вбивали мирних людей в Сирії. Костянтин Криволапов перебував у базі "Миротворця" за війну в Сирії та причетність до масових вбивств мирного населення.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Чернігові затримали пілота збитого російського літака, інший пілот загинув.