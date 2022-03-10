Також глава європейської дипломатії закликає російських окупантів припинити блокування колон з гуманітарною допомогою.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель закликає Росію негайно припинити удари по житлових районах Маріуполя.

Про це глава європейської дипломатії повідомив у Twitter.

"Маріуполь в облозі. Обстріл пологового будинку російськими військами - страшний військовий злочин. Удари з повітря по житлових районах і блокування колон з гуманітарною допомогою російськими військами повинні негайно припинитися", - заявив Боррель.

"Безпечні коридори потрібні безпосередньо зараз", - зазначив глава європейської дипломатії.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь знищено пологовий будинок у центрі міста, а також лікарню, дитяче відділення та відділення терапії.

В результаті удару по пологовому будинку в Маріуполі поранено 17 осіб.

Це місто залишається повністю заблокований як для евакуації людей, так і для гуманітарного вантажу.

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що там тривають бої між Орєховим і Пологами. За її словами, це вже четвертий день, коли гуманітарний вантаж не дійшов до жителів Маріуполя і повернувся в Запоріжжя.

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