Громадяни Латвії пожертвували понад 1,5 млн євро.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що його країна відправила в Україну понад 30 вантажівок з допомогою.

Про це Пабрікс повідомив у мікроблозі Twitter.

"Зараз більше ніж 30 вантажівок, що містять індивідуальне спорядження, подароване армією Латвії, направляється в Україну", - зазначив Пабрікс.

Він уточнив, що у вантажі велика партія боєприпасів, шоломи, сухпайки, медичні прилади та засоби.

За його словами, у Латвії люди пожертвували понад 1,5 млн євро. Ще було закуплено перші 500 тонн дизельного палива для Збройних сил України.

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