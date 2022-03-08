Деякі дані потребують уточнення через високу інтенсивність бойових дій.

За 12 днів війни в Україні противник поніс величезні бойові втрати. За цей час Збройні сили України ліквідували майже 12 тисяч окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога:

особового складу - майже 12 тисяч осіб,

танків ‒ 303 од,

бойових броньованих машин ‒ 1036 од,

артилерійських систем –120,

РСЗВ - 56,

засоби ППО - 27,

літаків – 48,

гелікоптерів – 80 од,

автомобільної техніки - 474,

кораблі / катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

У Генштабі закликають українців довіряти тільки перевіреним джерелам, не піддаватися паніці та продовжувати тотальний спротив.

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