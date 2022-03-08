ЗСУ ліквідували майже 12 тисяч окупантів / REUTERS

За 12 днів війни в Україні противник поніс величезні бойові втрати. За цей час Збройні сили України ліквідували майже 12 тисяч окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога:

  • особового складу - майже 12 тисяч осіб,
  • танків ‒ 303 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
  • артилерійських систем –120,
  • РСЗВ - 56,
  • засоби ППО - 27,
  • літаків – 48,
  • гелікоптерів – 80 од,
  • автомобільної техніки - 474,
  • кораблі / катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

У Генштабі закликають українців довіряти тільки перевіреним джерелам, не піддаватися паніці та продовжувати тотальний спротив. 

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