ЗСУ ліквідували майже 12 тисяч окупантів / REUTERS
За 12 днів війни в Україні противник поніс величезні бойові втрати. За цей час Збройні сили України ліквідували майже 12 тисяч окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога:
- особового складу - майже 12 тисяч осіб,
- танків ‒ 303 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
- артилерійських систем –120,
- РСЗВ - 56,
- засоби ППО - 27,
- літаків – 48,
- гелікоптерів – 80 од,
- автомобільної техніки - 474,
- кораблі / катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
У Генштабі закликають українців довіряти тільки перевіреним джерелам, не піддаватися паніці та продовжувати тотальний спротив.