Окупанти проводять заняття з тактичної і вогневої підготовки, а також тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів.

Російські війська на окупованому Донбасі влаштували так званий "єдиний день вогню". Окупанти тренують артилерійські підрозділи та мінують місцевість.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Цього тижня у підрозділах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів проводяться заняття з тактичної і вогневої підготовки, а також тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів у рамках так званого "єдиного дня вогню", - йдеться в повідомлені.

Розвідка з’ясувала, що окупанти покращують передові позицію. Зокрема, вони проводять інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень, у тому числі з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін російського виробництва.

Однак висока інтенсивність такої діяльності окупаційних військ, відсутність взаємодії між підрозділами та погіршення погодних умов призводять до збільшення випадків підривів бойовиків на власних мінах.

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Росія навесні 2014 року зважилася на захоплення українського Криму. Також війська РФ вдерлися на частину Донбасу. Влада Росії підтримали бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Російська сторона не визнає вторгнення на Донбас.

Восени 2021 року конфлікт між Україною і Росією загострився. Росія перекинула до кордону з нашою країною багато військових і техніки. В Україні та в низці західних країн заговорили про загрозу широкомасштабної агресії Росії.

Український президент Володимир Зеленський говорив, що якщо українці захищатимуть себе від російської армії, то буде "дуже потужна війна, і всі зазнають втрат".

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