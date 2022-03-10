Росії потрібно стримувати антивоєнні настрої. Пєсков і Путін настійливо брешуть, що "строковиків на території України немає".

Брехня та фейки про українську біологічну зброю спрямовані виключно на телевізійну аудиторію росіян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час інформаційного телемарафону.

"Цю брехню про біологічну зброю, яку начебто розробляють в Україні, спростовують ЦРУ, британська розвідка та інші організації. У росіян немає жодних можливостей будь-що довести", - сказав він.

За словами Денисенка, всі ці фейки розповсюджують для російської аудиторії, яка досі живе в ілюзії 2014 року.

"Росії потрібно стримувати антивоєнні настрої. Пєсков і Путін толдичуть, що "строковиків на території України немає". Але в той же час в РФ спостерігається велика антивоєнна хвиля, особливо серед молоді", - сказав радник МВС.

За даними Фонду Навального, 50% росіян віком 20-30 років висловились проти війни. Це велика внутрішня проблема, зауважив Денисенко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти використовують жовту стрічку для обману українських військових: як їх вичислити.

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