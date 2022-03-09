Прем'єр Британії наголосив, що Путіна буде притягнуто до відповідальності за його жахливі злочини.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що його країна вивчає можливість більшої підтримки України для захисту від авіаударів.

Про це він повідомив у Twitter.

Джонсон підкреслив, що є лише кілька речей, гірших за напад на вразливих і беззахисних людей.

"Великобританія вивчає можливість більшої підтримки України для захисту від авіаударів. Ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 березня, під час авіанальоту російської авіації на Маріупользнищено пологовий будинок у центрі міста, а також лікарню, дитяче відділення та відділення терапії.

В результаті удару по пологовому будинкув Маріуполі були поранені 17 осіб.

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