Нові економічні санкції стосуються Центрального банку і Фонду національного добробуту РФ.

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії заборонило суднам з Російської Федерації заходити у порти і запровадило додаткові економічні санкції.

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.

Зокрема, Сполучене Королівство застосувало нові санкції проти РФ, включно з забороною російським суднам відвідувати порти у Британії і додатковими економічними заходами.

Йдеться про будь-які судна, які перебувають у власності або експлуатуються будь-ким, хто пов'заний з Росією. Також заборона передбачає, що британські владні органи набувають нових повноважень затримувати російські плавзасоби.

Додаткові економічні заходи, у тому числі проти російського Центрального банку і Фонду національного добробуту РФ, свідчать про те, що тепер санкції Британії покрили більшу частину фінансової системи Росії.

Нові заходи забороняють фізичним і юридичним особам з Британії надавати фінансові послуги Центральному банку РФ, а також міністерству фінансів і Фонду національного добробуту.

Державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс з цього приводу наголосила: "Ми сказали Путіну і тим, хто біля нього, що вони заплатять ціну за їхнє не спровоковане і незаконне вторгнення в Україну, і ми зберігаємо вірність нашому слову".

"Заборона для російських суден відвідувати порти Сполученого Королівства і нові економічні санкції проти ключових російських фінансових інституцій, включаючи Центральний банк, у тісній координації з нашими союзниками, нанесуть шкоди російській економіці і допоможуть забезпечити, аби Путін поніс втрати", - наголосила Трасс.

Вона пообіцяла продовжувати підтримувати Україну дипломатично, економічно, політично і в галузі оборони.

Нагадаємо, Канада також заборонила російським суднам захід у порти і територіальні води країни.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що тепер Росії загрожує масове закриття портів і обмеження на пересування у морі.

"Велика Британія розробляє законодавче рішення, аби не пускати російські судна у британські порти", - сказав Кулеба.

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