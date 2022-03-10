Він зазначив, що залишається в Україні і пишається за свій народ.

Другий президент України Леонід Кучма оприлюднив звернення до українців з приводу війни в Україні, яку розв'язала РФ.

Звернення Кучми оприлюднила у себе на сторінці в соцмережі його прес-секретар Дарка Оліфер.

"За все своє довге життя я ніколи не відчував стільки гордості, болю і гніву, як за ці дні. Хоча іноді здається, що і наша земля, і наші серця палають у вогні вже не 15-й день, а цілу вічність. Що цілу вічність росіяни бомблять Харків і Чернігів, Суми і Київ, Житомир і Миколаїв.

Я залишаюся вдома в Україні, тому що всі ми на рідній землі, іншої немає. І захищати її ми будемо до самої перемоги всі разом. Без поділу на партійні колони, без особистих інтересів і старих чвар. Об'єднавшись навколо прапора, армії, президента.

Україна - не Росія. І ніколи не стане Росією. Не дочекаються", - заявив Кучма.

Колишній президент зазначив, що Україна вже перемагає і це не зупинити.

"А на адресу РФ скажу тільки, що приєднуюся до слів моїх співвітчизників, які в один голос кажуть: будьте ви прокляті", - заявив він.

Кучма сказав, що пишається "надлюдською мужністю" воїнів ЗСУ, самовідданістю волонтерів і згуртованістю всіх громадян.

Другий президент у зверненні згадав також про знищення російськими окупантами Ірпеня, Бучі, Ворзеля, облоги Маріуполя і бомбардування російською авіацією пологового будинку.