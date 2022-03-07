За словами жінки, російський дрон вона побачила, коли курила на балконі.

Раніше в мережі розлетілася інформація про те, що якась жінка збила російський дрон банкою з огірками. Але багато користувачів сприйняли це як фейк і забули.

Зараз же з'ясувалося, що така ситуація дійсно була. Журналісти LIGA.Life знайшли киянку, яка збила ворожий дрон. Ось тільки її головною зброєю стала банка з помідорами, а не огірками.

Жінка, на ім'я Олена, розповіла, що того дня вийшла на балкон покурити. Коли вона побачила дрон, взяла в руку, що перше попалося, і кинула цим в нього.

"Напевно, від страху. Тому що я злякалася. А що якщо звідти почнуть обстрілювати мене! Як шкода ті помідори... не знаю, звідки взялися байки про огірки", - розповіла Олена.

Також вона розповіла, що прийняла рішення залишитися в Києві, попри активні бойові дії. Жінка працює в магазині побутової хімії і виховує двох дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: