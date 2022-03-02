У мережі з'явився аудіозапис того, як вчителька "пояснює" учням, як не потрібно поводитися, щоб не потрапити у поле зору ФСБ.

Десятикласникам однієї зі шкіл Сімферополя (Крим) "пояснили", що не потрібно робити, аби не потрапити у поле зору ФСБ.

Аудіо спілкування вчительки з класом опублікував Telegram-канал "Осторожно, новости".

На аудіо вчителька наказним тоном забороняє учням робити у соцмережах публікації про війну в Україні. За її словами, працівники ФСБ постійно стежать за ними у соцмережах й у реальному житті.

"Ніхто не буде церемонитися, пожартував, не пожартував з огляду на нинішню обстановку, закриють і навіть прізвища не спитають. Подивіться свої соцмережі, подивіться, що ви постите", - зазначила вчителька.

Також педагог зазначила, що вчителі теж хвилюються, адже не знають, куди відправили їхніх рідних-військових. Вона визнала, що в Україні вбивають мирне населення, але це начебто робить не російська армія за завданням Путіна, а "нацисти, фашисти".

"Ми з вами розуміємо, що це не мирне населення стріляє. Це нацисти і фашисти, які дійсно довгий час зароджувалися там. Яких цілеспрямовано везли туди. Я не хочу, щоб когось з мого класу забрали ФСБшники", - заявила вчителька.

Як повідомляв УНІАН, російським школярам почали розповідати про війну в Україні, яку розв'язав Путін. Однак дітям нав'язують пропаганду, вигадану у Кремлі для виправдання агресії.

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