Міністр запевнив, що Збройні сили готові до будь-якого сценарію.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав фарсом контрольовані Росією військові навчання сепаратистів на території невизнаного Придністров’я. За його словами, Україна готова "тримати удар" з усіх боків.

Про це міністр заявив в ефірі ТСН.Тиждень.

"Збройні сили України готові тримати удар з будь-якого боку. У нас всі бойові частини перебувають у бойовій готовності. Стратегічні запаси підготовлені: паливо і набої, тому у нас немає ніякої неочікуваності", - сказав Резніков.

Очільник Міноборони запевнив, що українська розвідка разом з розвідкою західних партнерів уважно спостерігає за діями РФ.

"В повітрі перебувають українські "байрактари". Тому ми готові до будь-якого сценарію", - додав він.

Крім того, Резніков оцінив потенційну загрозу з Придністров’я. За його словами, це "несерйозний сценарій".

"Навчання, які відбуваються контингентом РФ у тимчасово окупованому Придністров’ї - це фарс, який використовується як елемент інформаційної війни, яка своєю чергою є частиною гібридної війни", - підсумував міністр оборони.

Загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну – що потрібно знати

РФ восени минулого року загострила ситуацію на українському кордоні – стягнула багато військових і техніки. У нашій країні та в західних державах заговорили про загрозу повномасштабного вторгнення.

У середині грудня 2021-го російське Міністерство закордонних справ опублікувало проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки", в якому РФ, зокрема, запропонувало відмовитися від прийняття України до НАТО. Американська сторона висловилася проти того, щоб закривати перед Києвом двері в Альянс.

15 лютого 2022-го РФ стверджувала, що почала відведення військ від кордонів України в місця постійної дислокації. У США і в НАТО таку інформацію не підтвердили.

Того ж дня Джо Байден сказав, що навколо української держави та Білорусі Росія має понад 150 тисяч військових, і війська знаходяться в загрозливій позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: