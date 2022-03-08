Без газопостачання наразі лишаються близько 238,2 тисяч споживачів.

Через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишались знеструмленими понад 742 тисяч споживачів по всій Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

"За оперативною інформацією, станом на 18:00 7 березня 2022 року в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишалось знеструмленими (повністю чи частково) понад 1133 населених пунктів і 8074 трансформаторних підстанцій. Загалом понад 742 тисяч споживачів", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, найбільш складна ситуація із електропостачанням спостерігається в Донецькому регіоні - понад 233 тисяч абонентів без електропостачання, повністю відключено м. Маріуполь.

"За минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 71 тисячам споживачам, однак через активні бойові дії виникають нові пошкодження електромереж і знеструмлення", - повідомляють у Міненерго.

Так, без газопостачання станом на 18:00 7 березня лишаються близько 238,2 тисяч споживачів. Водночас впродовж доби відновлено газопостачання 7529 споживачам.

Нагадаємо, "Укренерго" просить споживачів не долучатися до фейкових акцій щодо відключення світла у вечірній час нібито на підтримку України, які є інформаційними атаками російських окупантів.

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