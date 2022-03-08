Через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишались знеструмленими понад 742 тисяч споживачів по всій Україні.
Про це повідомляє прес-служба Міненерго.
"За оперативною інформацією, станом на 18:00 7 березня 2022 року в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишалось знеструмленими (повністю чи частково) понад 1133 населених пунктів і 8074 трансформаторних підстанцій. Загалом понад 742 тисяч споживачів", - йдеться у повідомленні.
За даними відомства, найбільш складна ситуація із електропостачанням спостерігається в Донецькому регіоні - понад 233 тисяч абонентів без електропостачання, повністю відключено м. Маріуполь.
"За минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 71 тисячам споживачам, однак через активні бойові дії виникають нові пошкодження електромереж і знеструмлення", - повідомляють у Міненерго.
Так, без газопостачання станом на 18:00 7 березня лишаються близько 238,2 тисяч споживачів. Водночас впродовж доби відновлено газопостачання 7529 споживачам.
Нагадаємо, "Укренерго" просить споживачів не долучатися до фейкових акцій щодо відключення світла у вечірній час нібито на підтримку України, які є інформаційними атаками російських окупантів.