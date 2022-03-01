Більша частина корабельного угруповання Чорноморського флоту перебуває у пунктах базування.

Через погодні умови проведення морської десантної операції в акваторії Чорного моря у найближчу добу є малоймовірним.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"В акваторії Чорного моря, у зв'язку з несприятливими погодними умовами, проведення морської десантної операції у найближчу добу є малоймовірним. Більша частина корабельного угруповання Чорноморського флоту перебуває у пунктах базування", - мовиться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що РФ підготувала 11 великих десантних кораблів, які вже вийшли у Чорне море і з яких можуть спробувати висадити в Україні десант.

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