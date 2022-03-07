Росія вже навіть не прикидається вільною країною.

Після вторгнення в Україну Російська Федерація остаточно перетворилася на аналог Північної Кореї. На мітингах проти війни в РФ заарештовують тисячі мирних громадян, а по телебаченню показують брехливі відео з провальним монтажем. Майже кожен день з'являються нові докази утиску свободи в Росії. Одним з них поділилися шестикласник Кирило і його мати Наталія з Москви.

Три дні тому в школі хлопчика проводився урок про "спецоперацію" в Україні. Вчителька розповідала про нацистів в нашій країні і "фейкові пости, що на мітингах б'ють громадян". На це Кирило заявив, що в Україні йде війна, і повідав про своїх українських друзів. Дорогою на другий урок хлопчик вигукнув: "Слава Україні". Це підтвердила його мати Наталія. За її словами, у сина є українське коріння, а сам він відвідував Український культурний центр.

Після того як Кирило спробував розповісти правду, у його сім'ї почалися проблеми з правоохоронними органами. Спочатку на WhatsApp Наталії подзвонили з незнайомого номера і стали вимагати з'явитися в поліцію. Мати сказала, що нікуди не піде без офіційної повістки. Потім класна керівниця Кирила запросила жінку для розмови з інспекцією у справах неповнолітніх. Наталія відмовилася від бесіди і назавжди забрала дитину зі школи.

Наступного дня в квартиру сім'ї прийшла поліція. Вони стукали півгодини, вимкнули електрику і просунули під двері повістку з вимогою прийти на допит. Ось у такій "вільній країні" живуть росіяни. Влада хоче, щоб громадяни просто мовчки "ковтали" пропаганду по телебаченню.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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