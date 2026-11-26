Тепер цивільні росіяни вимушені пересуватися поміж військового логістичного транспорту, на який полюють дрони.

Знищення автомобільної частини Кримського мосту суттєво ускладнило сполучення між Росією та окупованим Кримом. Тепер російським водіям доводиться діставатися півострова через захоплені території півдня України, де регулярно відбуваються атаки безпілотників. Про це пише британська The Guardian.

Як зазначає видання, раніше мільйони росіян використовували Кримський міст для поїздок на відпочинок або до родичів. Однак після руйнування автомобільної частини споруди, відкритої Володимиром Путіним у 2018 році, ситуація змінилася. Російська влада досі не назвала термінів відновлення руху автомобілів. Ба більше, Міністерство транспорту РФ прибрало автомобільну арку з офіційного зображення мосту, залишивши лише залізничну.

Альтернативою став сухопутний коридор протяжністю близько 630 км. Він пролягає від Ростова-на-Дону через зруйнований Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь до Криму. Цей маршрут Росія використовує не лише для цивільного сполучення, а й для військової логістики, що робить його однією з цілей українських ударів.

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Небезпеку таких поїздок підтверджують самі водії. Один із росіян на ім'я Анатолій, який їздив до Криму відвідати батьків, розповів про побачене на трасі так: "Це було доволі апокаліптично". За його словами, на дорозі горіли вантажівки, а над автомобілями літали безпілотники.

У Telegram-спільнотах водії навіть поширюють спеціальні інструкції з виживання під час поїздок. Один із таких посібників має промовисту назву "Як швидко і живим проїхати сухопутним маршрутом" та починається попередженням: "Якщо це не питання життя і смерті, не їдьте".

За даними організації Armed Conflict Location and Event Data Project, у першій половині 2026 року вздовж цього коридору відбувалося в середньому два українські удари на день. Приблизно 90% атак здійснювалися безпілотниками.

Як підсумовує The Guardian, руйнування мосту загрожує не лише туристичному сезону та бізнесу півострова, а й поглибленням проблем із постачанням пального, води та електроенергії. Водночас використання траси російськими військовими створює додаткові ризики для цивільних водіїв, які можуть опинитися під час атак у зоні бойових дій.

Кримський міст: останні новини

Як писав УНІАН, за оцінкою аналітиків RUSI, руйнування автомобільної частини Керченського мосту стало серйозним політичним і символічним ударом по Росії, але його військово-логістичні наслідки, ймовірно, залишаться переважно локальними. Знищення мосту ускладнює постачання Криму, перевантажує залізничне сполучення та змушує використовувати вразливіші альтернативні маршрути, які регулярно атакують українські дрони. Водночас Росія вже значною мірою перевела військову логістику на залізничний транспорт.

Інші аналітики навпаки вважають, що знищення Кримського мосту посилило тиск на російську логістику, змушуючи перенаправляти більше військових і цивільних перевезень через сухопутний коридор та автомагістраль М-14, які вже перебувають під ударами українських сил. Аналітики наголошують, що сам по собі удар навряд чи спричинить миттєвий логістичний колапс, однак створює для Росії додаткові труднощі та нові вразливі цілі для атак.

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