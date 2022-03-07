Військові разом з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста вже два дні намагаються допомогти здійснити евакуацію цивільних осіб, проте російські окупанти не дають цього зробити.

Вже два дні Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) намагається допомогти здійснити евакуацію цивільних осіб, які бажають покинути Маріуполь, проте російські окупанти не дають цього зробити.

Про це йдеться у зверненні керівника сектору МКЧХ в Європі та Центральній Азії, Мартіна Шюппа.

"Ситуація в Маріуполі жахлива. Люди все більше впадають у відчай", - зазначає він.

"Сьогоднішня ситуація в Маріуполі є жахливою. Люди все більше впадають у відчай. Вже другий день поспіль ми намагаємося допомогти здійснити евакуацію цивільних осіб, які бажають покинути місто. Ми повинні розуміти, що сторони повинні досягти угоди, яка буде достатньо конкретною для виконання. МКЧХ не може бути гарантом такої угоди. Ми можемо лише сприяти діалогу між сторонами", - зазначив Шюппе.

За його словами, "команда МКЧХ залишається в Маріуполі в найскладніших умовах і готова допомагати, якщо угода буде досягнута".

"Однак для цього нашим колегам необхідний відповідний рівень безпеки. Ми звертаємося до всіх, хто страждає від конфлікту в Україні: не сумнівайтеся, що ми зробимо все, що зможемо, щоб допомогти", - зазначив керівника сектора МКЧХ в Європі і Центральній Азії.

Завантажити звернення з українськими титрами і чисту версію можна по посилання.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в Маріуполі внаслідок війни Росії проти України критична. У місті, оточеному російськими фашистами, немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Комунальні служби не можуть полагодити лінії водо - та електропостачання через постійні обстріли російськими окупантами.

Але збройні сили України продовжують тримати позиції і захищати місто.

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