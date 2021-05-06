Георгій Тука

Майже 530 тисяч жителів ОРДЛО отримали російське громадянство в спрощеному порядку, повідомляють в МВС РФ. І хоча насправді кількість українських громадян, які побажали отримати російський паспорт, найімовірніше, дещо менша - 400-450 тисяч, не можна стверджувати, що цим все обмежиться. Це число поступово зростатиме.

З початку цього процесу паспортизації Москва була дуже незадоволена темпами: російське керівництво розраховувало на кілометрові черги людей, що мріють отримати червону книжечку, але на ділі все виявилося зовсім не так. Коли я ще працював у міністерстві, ми отримували скріни офіційних документів з Ростова, які приходили на адресу так званих керівників "ДНР" і "ЛНР", де прямо давалися директиви в наказовому порядку підключати до процесу паспортизації військовослужбовців 1-го і 2-го армійських корпусів, службовців правоохоронних органів, державних службовців, причому обов'язково з членами їх сімей. Аж до звільнення тих, хто не реалізовуватиме ці заходи!

Жителів ОРДЛО, які отримали російські паспорти, складно назвати людьми з повноцінним російським громадянством

Тому, з одного боку, не можна виключати, що крок за кроком будуть вводитися якісь нові обмежувальні заходи, що змушують людей отримувати паспорт РФ. Наприклад, зараз в Донецьку видали розпорядження, згідно з яким місцеві пенсіонери, для отримання благодійної допомоги з Росії (вона називається "пенсією ДНР", але насправді юридично такою не є), тепер зобов'язані пред'явити в "Пенсійному фонді" письмове свідоцтво того, що вони не отримують пенсію в Україні. Точно так само можуть вводитися й інші обмежувальні заходи такого плану, тільки це вже стосуватиметься не отримання пенсій в Україні, а наявності російського паспорта.

Правда, жителів ОРДЛО, які отримали російські паспорти, складно назвати людьми з повноцінним російським громадянством. По-перше, громадянство надається указом президента, а не роздачею паспортів. По-друге, в тих паспортах, які отримують громадяни України, тимчасово проживають на окупованій території Донбасу, відсутня графа про прописку. Таким чином, всі ці люди в підвішеному стані (хоча вже з'явилися лихачі, які за гроші допомагають отримати липові прописки). По-третє, люди, які отримали паспорти, не мають права брати участь у виборах в Росії: здавалося б, у тебе є паспорт, ти начебто громадянин РФ, але голосувати не можеш, оскільки не прикріплений ні до якої виборчої дільниці.

З іншого боку, в Україні все ще є люди, які роками мріють стати громадянами РФ, на це не можна закривати очі. Такі люди є і в Києві, і в Одесі, і у Львові…

В Україні все ще є люди, які роками мріють стати громадянами РФ, на це не можна закривати очі

В цілому, процес паспортизації жителів окупованих територій - це грубе порушення всіх міжнародних норм і прав, про що заявляли не тільки влада України, а й наші міжнародні партнери з моменту, коли стартував цей процес, з 2018 року. А яке "завдання максимум" стоїть перед російським керівництвом? Скільки людей вони мають намір "ощасливити" російським паспортом? Точних даних немає. Найімовірніше, стоїть завдання вийти на рівень 70-80% населення, яке зараз проживає на окупованих територіях.

Це необхідно для політичної ваги самого процесу паспортизації. І це буде відігравати значиму роль, коли можна буде апелювати до того, що переважна більшість громадян, які проживають в ОРДЛО, – це громадяни Російської Федерації. Надалі цим можна буде з легкістю маніпулювати в політичних цілях.

Для України ці громадяни з російськими паспортами стануть великою проблемою в майбутньому. І подальша паспортизація ОРДЛО матиме небезпечні для України політичні наслідки. Які саме - найкращим чином демонструє приклад Молдови.

Для України ці громадяни з російськими паспортами стануть великою проблемою в майбутньому

Коли президентом Молдови була обрана Майя Санду, вона заявила, що наполягатиме на виведенні "миротворців" з території Придністров'я. У відповідь на це один з російських сенаторів написав у Твіттері, що на території "ПМР" проживає 240 тисяч громадян Російської Федерації, і Росія буде захищати інтереси своїх громадян в будь-якій точці земної кулі, а заяви якихось президентів з цього питання Москву абсолютно не цікавлять.

Приблизно така ж історія буде і у нас на Донбасі. Адже тепер Росія отримає "легітимний привід" для захисту своїх громадян, аж до застосування регулярних російських військових формувань.

Георгій Тука, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської ВЦА

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