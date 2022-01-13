У Києві окупант працював піарником проросійських суспільно-політичних структур.

Викритий у Києві колишній "заступник міністра інформації" так званої "ДНР" Володимир Пряхін утік назад в ОРДЛО, оскільки суд не обрав йому запобіжний захід.

Про це стало відомо під час засідання Шевченківського райсуду 12 січня, повідомляє Медійна ініціатива за права людини.

У залі суду адвокат окупанта Світлана Новицька заявила, що її клієнт поїхав на окуповану територію нібито через хвору матір. При цьому юристка не надала суддям жодних підтверджень.

"Він поїхав, тому що там померла тітка, померла його перша дружина, а діти поїхали на заробітки до іншої країни. Подзвонили сусіди, сказали, що його мати хвора. Він поїхав її забрати, але вона відмовилася їхати", - зазначила Новицька.

Читайте такожУкраїнські військові тренуються знищувати ворожі БПЛА неподалік Криму (фоторепортаж)На питання головуючого Володимира Бугіля, чи збирається обвинувачений приїжджати до суду, Пряхіна відповіла ствердно. Вона також пообіцяла повідомити обвинуваченого про наступну дату засідання - 18 березня.

Прокурор зазначив, що це перша неявка обвинуваченого до суду (по факту судовий розгляд лише починається), а тому попросив відкласти розгляд до 18 березня. При цьому прокурор наголосив, що в Пряхіна не було запобіжного заходу.

Невідомо, як після затримання Пряхін залишився без запобіжного заходу, оскільки, зауважують правозахисники, жодних судових рішень з цього приводу у реєстрі знайти не вдалося.

Що відомо про Пряхіна

Представника окупаційної влади в ОРДЛО в лютому 2021 року викрили у Києві співробітники СБУ. Пряхін обіймав посаду в "міністерстві ДНР" з 2014 по 2016 роки.

За даними СБУ, Пряхін публічно закликав громадян підтримати прихід окупантів й пропагував об’єднання з Росією.

Після переїзду в Київ Пряхін працював політтехнологом проросійських громадсько-політичних структур.

Як писав УНІАН, ще один бойовик – куратор тюрми "Ізоляція – Євген Бражников, якого затримали в українській столиці, втік у Францію, де просить про політичний притулок. Йому теж не обрали запобіжний захід.

Вас також можуть зацікавити новини: