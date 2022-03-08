Українська захисниця записала відеозвернення.

Сьогодні, 8 березня, в мережі з'явилося відеозвернення однієї з українських захисниць, в якому вона пригрозила російським окупантам.

Дівчина у військовій формі і з рушницею в руках, приховуючи своє обличчя, заявила, що у "українських дівчат яйця міцніші, ніж у російських солдатів". Також вона додала, що вони готові стріляти і не тільки.

"Ну що, російський солдат. Ти думав, українські дівчата будуть тебе з квітами зустрічати? А ми готові шанці копати, дрова рубати, і готові стріляти. Чуєш, сволота, стріляти! Здайся, поки не пізно. Знай, хлопчик, що у наших дівчат яйця міцніші, ніж у ваших солдатів. З 8 березня, дівчатка. Слава Україні" - заявила захисниця України.

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