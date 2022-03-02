Марина Абрамович засудила Росію за напад на Україну / Скриншот
Відома сербська мисткиня Марина Абрамович закликала світ об’єднатися, щоб допомогти Україні.
Про це повідомляють в Офісі Президента.
Вона нагадала, що 80 років тому нацистські війська під керівництвом Гітлера вбивали невинних людей у Бабиному Яру, а сьогодні російські війська під керівництвом Путіна бомбили та вбивали невинних людей у Бабиному Яру.
"Війни різні, але результат той самий. Так само як ми об’єдналися, щоб перемогти божевільний нацистський режим, світ має об’єднатися, щоб допомогти Володимиру Зеленському та сміливим чоловікам і жінкам України", – зазначила Марина Абрамович у листі.
Вона наголосила у своєму зверненні, що ця битва стосується всіх.