Вона закликала допомогти сміливим чоловікам і жінкам України.

Відома сербська мисткиня Марина Абрамович закликала світ об’єднатися, щоб допомогти Україні.

Про це повідомляють в Офісі Президента.

Вона нагадала, що 80 років тому нацистські війська під керівництвом Гітлера вбивали невинних людей у Бабиному Яру, а сьогодні російські війська під керівництвом Путіна бомбили та вбивали невинних людей у Бабиному Яру.

"Війни різні, але результат той самий. Так само як ми об’єдналися, щоб перемогти божевільний нацистський режим, світ має об’єднатися, щоб допомогти Володимиру Зеленському та сміливим чоловікам і жінкам України", – зазначила Марина Абрамович у листі.

Вона наголосила у своєму зверненні, що ця битва стосується всіх.

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