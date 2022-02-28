Данилко різко розкритикував дії російського президента, який вторгся до України зі своїми військами.

Співак Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, вважає, що Володимиру Путіну залишилося застрелитися у бункері, щоб точно бути схожим на Гітлера.

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Путін – подивіться, це все за сценарієм фашистської Німеччини: прийоми, слова, як це все відбувається. Якщо він так хоче залишитися в історії, я чув, що він так пародує Гітлера чи копіює його вчинки, йому так хочеться бути у підручниках – та ти, звісно, вже у підручниках, Путін!