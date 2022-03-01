Також Данілов зазначив, що в російських збройних силах починається деморалізація.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов щодо призначення на час війни головою Київської міської військової адміністрації генерала Миколи Жернова наголошує, що це дуже велике посилення і Київ буде захищений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав під час телемарафону.

"Сьогодні відбулося посилення міста Києва. Сьогодні президент України призначив Миколу Жернова, керівника Апарату Ради нацбезпеки і оборони, безпосередньо керувати обороною міста Києва. Це дуже велике посилення. Ми знаємо роботу цього генерала, ми впевнені, що Київ буде захищений", - наголосив Данілов.

Він також додав, що в російських збройних силах починається деморалізація.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський призначив на час війни головою Київської міської військової адміністрації генерала Миколу Жернова.

Зеленський розповів, що він призначив професійного військового, щоб гарантувати оборону міста, щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці, щоб у киян було все необхідне. За його словами, Жернов служив Командуючим сил підтримки.

"На високому рівні організував інженерне забезпечення бойових дій ЗСУ у 2014- 2015 роках. Зараз він в РНБО, державний експерт служби військової безпеки", - повідомив Зеленський.

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