Поки Київ не бачить ознак неминучого наступу Росії.

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи ризики вторгнення Росії в Україну, заявив, що наразі немає ніяких ознак того, що наступ РФ є неминучим.

Про це він розповів в інтерв’ю Reuters.

За підрахунками України, зараз біля кордону присутні 92 тисячі військовослужбовців РФ. При цьому, наголосив Данілов, Київ, як і раніше, занепокоєний діями Кремля.

Секретар РНБО підтвердив, що з часу розмови Байдена і Путіна, 7 грудня, ситуація не змінилась.

"Було деяке (збільшення чисельності військ), але не настільки критичне, щоби ми могли сказати: ось воно, це (вторгнення) відбудеться зараз", – відповів Данілов.

Росії знадобиться не менш як 500-600 тисяч солдатів, "щоби тримати ситуацію під контролем у разі наступу", пояснив він.

Читайте такожРосійський суд вперше визнав наявність військ РФ на окупованому ДонбасіЗа словами Данілова, Кремль може збільшити кількість військових "дуже швидко і в будь-який момент", але на це піде понад 24 години.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Яна Ставська