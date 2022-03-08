Він наголосив, що у деяких людей закінчується вода та їжа.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко сподівається, що 8 березня все ж вдасться організувати якісь гуманітарні коридори для допомоги людям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо майже 4,5 тис. людей, які потребують евакуації у Київській області, Денисенко зазначив: "Ми дуже сподіваємося на те, що... знову є обнадійливі слова про те, що завтра з 9-ї ранку будуть зроблені коридори. Поки що жоден випадок, коли росіяни обіцяли робити коридори, на жаль, взагалі не був реалізований. Тому, в принципі, тримаємо кулаки, щоб завтра нам це вдалося".

Він підкреслив, що в багатьох місцях ситуація "критична".

"Є багато людей з дітьми, є поранені, є хворі люди. У людей закінчується вода, їжа", - сказав радник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня прес-служба Міністерства закордонних справ повідомила, що російська сторона вчергове зірвала відкриття гуманітарних коридорів у Київській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

Збройні сили Російської Федерації продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по Києву, Маріуполю, Волновасі, Сумам, Миколаєву, Харкову та інших населених пунктах, що унеможливлює безпечний виїзд гуманітарних колон з українськими та іноземними громадянами, а також доставлення медикаментів і продовольства.

"Росія має припинити порушувати домовленості, зупинити поширення дезінформації та маніпулювання життями мирних людей. Евакуація гуманітарними коридорами можлива лише за повного дотримання режиму припинення вогню, до якого готова українська сторона", - йдеться у повідомленні.

У МЗС також наголосили, що вважають неприйнятними спроби Москви змусити цивільне населення із оточених міст виїхати на територію РФ та Білорусі, "враховуючи високу ймовірність провокацій, зокрема взяття евакуйованих людей у заручники або використання їх російською армією як живих щитів".