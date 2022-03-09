Крім того, відомство радить громадянам здати зразки ДНК.

Державний департамент США рекомендує американцям, які вирішать відправитися в охоплену війною Україну, скласти перед поїздкою заповіт, здати зразки ДНК та висловити побажання щодо поховання.

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях на сайті посольства США.

Зокрема, Держдеп рекомендує громадянам США в Україні негайно залишити країну, якщо це безпечно. Це можна зробити будь-яким комерційним або приватним наземним транспортом.

Водночас громадянам США не рекомендують їздити в Україну через "активний збройний конфлікт".

Тим, хто залишився в Україні, слід проявляти підвищену обережність "через можливість активних бойових дій, злочинності та громадянських заворушень".

Якщо людина вирішила знехтувати рекомендаціями та поїхати в Україну, їй радять зробити низку приготувань перед поїздкою:

скласти заповіт та визначити відповідних страхових вигодонабувачів та/або написати довіреність;

обговорити з близькими план щодо догляду/опіки над дітьми, домашніми тваринами, майном, речами, неліквідними активами (колекції, твори мистецтва тощо), побажання на похорон тощо;

поділитися важливими документами, інформацією для входу та контактами з близькими, щоб вони могли керувати справами громадянина, якщо ви не зможете повернутися до США;

залишити зразки ДНК у свого лікаря, щоб родина мала до них доступ;

скласти особистий план безпеки у координації з роботодавцем або приймаючою організацією, проконсультуватися з професійною організацією безпеки;

розробити план спілкування з родиною, роботодавцем чи приймаючою організацією, щоб вони могли контролювати безпеку та місцеперебування громадянина. У цьому плані має бути вказано, з ким людина буде зв’язуватися в першу чергу та яким чином інформацію передаватимуть далі;

зареєструвати свою поїздку в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP) Держдепартаменту, щоб отримувати сповіщення та полегшити визначення свого місцеперебування в надзвичайній ситуації.

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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