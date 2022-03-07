Днями міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запропонував провести зустріч очільників МЗС України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова на дипломатичному форумі в турецькій Анталії. Вона може відбутись у четвер, 10 березня. В МЗС України заявили, що можливість такої зустрічі опрацьовується.

Проте перше, що варто враховувати щодо цієї можливої зустрічі, це те, що Лавров – персона нон грата. Його вже списали. Проти нього введені персональні санкції та й взагалі США дали зрозуміти, що з цим керівництвом Росії вони не бажають мати жодних перемовин та будь-яких справ. Ми не можемо це не враховувати.

Так, зараз у Росії "підгорає". Але у нас не має бути жодних ілюзій. Головний там - Путін і він ненавидить Україну, ненавидить українців. Його посіпака Лавров не має там слова. Він ніхто. Ми маємо це розуміти. Не має бути жодних ілюзій щодо перемовин з керівництвом країни, яка готова вести війну й винищити українців як націю. Ми бачимо це щохвилини.

Лавров – персона нон грата. Його вже списали

Друге - можливо, Україна просто використає цю зустріч для того, щоб у присутності наших турецьких партнерів продемонструвати ще раз представникам російської сторони й турецьким ЗМІ, турецькій громадськості позицію України у цій війні. Адже потужна російська пропаганда все ж таки намагається в Туреччині просувати якісь інші тези. Тому, на мою думку, було б непогано використати цю зустріч, щоби активно просувати наші тези, наш наратив у цій війні.

Третє – варто показати Туреччині, що ми цінуємо її зусилля щодо розв’язання конфлікту. Мабуть, в Україні вже немає людини, яка б не чула слово "Байрактар". Вже навіть пісні складають про це. Це не лише символ спротиву РФ, ефективний засіб знищення російської техніки, але в принципі символ українсько-турецьких відносин. І вони важливі для нас. Туреччина - це дуже цінний партнер. Збереження й посилення цих відносин – в інтересах України.

Так, на нашому боці переважна більшість світової спільноти. Але ми не повинні зупинятись. І маємо використовувати будь-яку можливість, щоб говорити правду про Росію, про її агресію, про жертви серед мирного населення, зокрема серед мусульман. Це все дуже важливо.

Чи сприйматимуть в Туреччині казки Лаврова? Думаю, що турецька дипломатія достатньо досвідчена. Вони розуміють, що позиція Росії суперечить здоровому глузду. Туреччина неодноразово заявляла, що Крим – територія України. Чим дуже дратувала Росію. Тут не думаю, що буде дуже складно для Туреччини побачити справжнє обличчя того, що раніше називалось російською дипломатією.

Взагалі таких як Сергій Лавров я б не називав дипломатами. МЗС РФ - це міністерство брехливої пропаганди, у якого немає спільних рис з дипломатичним відомством. Наразі це щось середнє між відомством Ріббентропа й відомством Геббельса. На щастя, це розуміємо не лише ми в Україні. Тому антиросійські санкції не випадково були запроваджені й особисто до Лаврова, який вже забрехався всьому світові.

Доля України, доля Європи, вирішується на полі бою

Можна поспівчувати міністру Дмитру Кулебі, якому доведеться бачити Лаврова. Багато людей в Україні не стримались би в присутності цього персонажа. Маю надію, що наш міністр буде холоднокровним. Адже все це виходить за межі звичайної дипломатії. Але використати цей захід, щоб показати всю неадекватність РФ та її керівництва – варто. Більшого з цієї зустрічі, якщо вона взагалі відбудеться, навряд можна витиснути.

І останнє, що варто пам’ятати. Доля України, доля Європи, вирішується на полі бою. Нашими бійцями, які дали зрозуміти, хто є хто. А дипломатія має концентруватися, щоб допомогти нашим військовим. І не лише сьогодні та завтра, а на багато років вперед.

Олег Бєлоколос, голова правління "Майдан закордонних справ", член політради партії "Сила і честь"