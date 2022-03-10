Мультфільм допоможе пояснити дітям все, що наразі відбувається в Україні.

1+1 Media та Film.UA створили мультфільм "Добро завжди перемагає", за допомогою якого просто й доступно пояснили всю суть війни Росії проти України.

Цей мультфільм – відповідь на маніпулятивну дезінформацію, яку розповсюджує та насаджає РФ, зокрема дітям. Анімаційний фільм буде зрозумілим дітям з 3 років і допоможе дорослим знайти слова, щоб пояснити те, що відбувається.

Зараз час, коли ми не тільки захищаємо кордони, міста, стоїмо на охороні безпеки й життя. Час, коли нам важливо тримати фронт інформаційний. І розмовляти з кожною аудиторією тією мовою, яку вона зможе почути і зрозуміти.

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