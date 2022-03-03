Священик Климент / УНІАН
Митрополит Сімферопольський і Кримський Православної Церкви України Климент звернувся до російських матерів з питанням, для чого вони народжували своїх синів. За вісім днів війни в Україні загинули понад 9 тисяч російських солдатів.
"Що вам повернуть? Кого вам повернуть? Ви народжували своїх дітей для чого? Для того щоб вони загинули в Україні вбивцями? Зупиніть війну! Ви - матері. Вам Бог дав таїнство народити дитину і найбільше горе, коли мати ховає своїх дітей", – сказав священник.
Також він додав, що в Україні йде повномасштабна війна, яку розв'язала РФ.
"В Україні йде війна. Ваші діти стріляють у мирних людей, вбивають жінок, вбивають дітей", - додав він.