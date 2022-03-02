Рецепт молочної дитячої суміші знадобиться мамам, які сидять в укритті і не мають можливості купити готову суміш.

У воєнний час багато годуючих мам з немовлятами змушені ховатися в бомбосховищах і підвалах. Відомий український лікар Євген Комаровський розповів з чого можна зробити суміш самостійно, якщо купити готову немає можливості, а свого молока у мами немає.

Для цього потрібно змішати 120 мл кип'яченого коров'ячого молока, 80 мл кип'яченої води і 1,5 ч.л. цукру. Суміш треба злегка підігріти перед годуванням. Протягом місяця такою сумішшю можна годувати дитину без шкоди для здоров'я, хоча готова суміш все ж краще.

Цей рецепт Комаровський взяв з радянського підручника з педіатрії. За його словами, світові медичні спільноти не дають чіткої відповіді на питання про те, чим можна замінити молочну суміш.

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