Зокрема, йдеться про допомогу під час переживання таких симптомів як галюцинації, апатія, ступор, нервове тремтіння, плач, істерика та інші.

Кандидат психологічних наук (PhD), психіатр та психотерапевт Спартак Суббота підготував методичку з порадами надання психологічної допомоги в умовах війни.

Зокрема, йдеться про допомогу під час переживання таких симптомів як галюцинації, апатія, ступор, нервове тремтіння, плач, істерика та інші.

"Найкращий спосіб опанувати себе, особливо в екстремальних умовах - це допомогти тим, хто, власне, потребує допомоги. Саме тому я підготував методичку. в якій розповів про можливі складні психологічні стани людини та покрокові дії, які варто робити у такі моменти. Методичка розрахована на те, щоб кожен з нас був готовим до різних ситуацій, не піддавався паніці та розумів, як підтримати інших. Оскільки ніщо не робить нас настільки сильними, як небайдужість та допомога людям", - розказав Спартак Суббота.

У методичці спеціаліст дає поради як, наприклад, діяти при нервовому тремтінні. Для початку дає перелік ознак цього стану: сильне тремтіння всього тіла або його частин, яке триває досить довго й виснажує організм. Щоб подолати конкретно цей стан, потрібно за можливості посилити тремтіння - потрясти за плечі 10-15 секунд, продовжувати розмовляти з людиною, а опісля спробувати вкласти спати.

Решту порад можна завантажити за лінком.

Також Спартак Суббота готує до публікації методички з порадами для рятувальників, батьків і дітей та інших вразливих категорій.