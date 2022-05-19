Законопроект про тимчасові цивільні адміністрації на захоплених територіях України внесли депутати "Справедливої ​​Росії - За правду" на чолі із Сергієм Мироновим.

Російські депутати внесли законопроект до Держдуми, що розширить повноваження президента. Йдеться про те, щоб дозволити Володимиру Путіну створювати тимчасові адміністрації за межами Росії.

Про це повідомляє "Медуза".

Законопроект про тимчасові цивільні адміністрації на захоплених територіях України внесли депутати "Справедливої ​​Росії - За правду" на чолі із Сергієм Мироновим.

"Ми даємо повноваження верховному головнокомандувачу РФ, президенту Росії у разі потреби створювати такі цивільні адміністрації, по суті, тимчасові органи виконавчої влади для вирішення всіх необхідних завдань", - зазначив Миронов.

Зауважимо, що у Кремлі до цього заявляли, що буцімто не мають цілі окупувати українські території.

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