В ефірі телеканалу "Рада" повідомляється, що засідання парламенту може початися з хвилини на хвилину

До Верховної Ради України прибув Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, він "привіз указ про воєнний стан".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"У Раді секретар РНБО Данилов, він привіз указ про воєнний стан", - написав він.

Як зазначається в ефірі телеканалу "Рада", засідання парламенту може початися з хвилини на хвилину.

Напад на Україну - що відомо

Президент Росії Володимир Путін почав вторгнення в Україну, у низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і оголосив про введення воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України в районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об'єкти, в першу чергу системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР " і"ДНР". РФ також вирішила ввести в псевдореспубліку своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.

Вас також можуть зацікавити новини: