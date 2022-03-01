У МВС закликали українців допомогти зірвати нову мобілізацію у Росії.

До Росії почали прибувати перші ешелони з пораненими солдатами та мішки з їхніми трупами.

Найближчим часом відбудуться перші поховання у РФ, заявив 1 березня радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У МВС закликали українців допомогти зірвати нову мобілізацію у Росії.

"Російська влада вже не зможе це приховати. Якщо у вас є друзі у Російській Федерації, навіть якщо ви з ними після 2014-го не спілкувалися, не полінуйтеся і зв'яжіться з ними. Перешліть їм фотографії їхніх полонених. Світлини росіян, які загинули тут через примхи їхнього карлика. Це наша українська вітчизняна війна, і кожен з нас може допомогти в цій війні, воюючи у тилу ворога і деморалізуючи його", – сказав Денисенко.

Увесь час із початку війни Росії проти України президент РФ Володимир Путін ховається у бункері на Уралі. Водночас росіяни вже відчувають економічні негаразди, оскільки рубль "просів" на 40%.

Нагадаємо, 23 лютого начальник СБУ в Харківській області повідомив, що Росія закупила 45 тис. целофанових пакетів для перевезення трупів.

Росія о 4:00 24 лютого напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах.