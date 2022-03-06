Він підкреслює, що їх ніхто не наймав, це їхня добровільна готовність воювати на боці добра.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що до України прямують добровольці з 52 країн світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

Міністр наголосив, що сьогодні весь світ на боці України.

"Президент Зеленський створив можливість для іноземних громадян, які можуть і хочуть воювати з російськими варварами пліч-о-пліч з українцями, стати до лав інтернаціонального легіону. Опрацьовуються запити від таких громадян, мобілізація вільних людей світу просто вражає. На сьогодні до нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу. Це їхнє бажання, яке вони виявили. Ми їх не наймали, ми їх не стимулюємо нічим. Це їхня добровільна готовність воювати на стороні добра", - наголосив Кулеба.

Він також підкреслив, що загальна кількість заявок від іноземців, які готові стати зі зброєю в руках на захист України, наближається до 20 тисяч.

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