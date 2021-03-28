Протягом минулої доби, 27 березня, російські бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню.
Читайте такожОбстріл під Шумами: стало відомо ім'я ще одного загиблого військового (відео)
Як йдеться у ранковому зведенні штабу ООС, по позиціях ЗСУ у передмісті Шумів окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 82-го калібру.
Поблизу населених пунктів Зайцеве та Луганське російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік населеного пункту Авдіївка окупанти відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Водяного, що на Приазов’ї, та селища Славне – з гранатометів різних систем. У передмісті Широкиного противник вів обстріл зі стрілецької зброї.
Неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Завдяки вмілим діям наших воїнів, безпілотник було вчасно подавлено засобами РЕБ.
Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ за минулу добу немає.
Станом на 7 годину ранку 28 березня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, поблизу Талаківки та Водяного противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед бійців СЗУ немає.
Вас також можуть зацікавити новини
- Росія перекинула на окупований Донбас партію кадрових військових - розвідка
- Зеленський відреагував на загибель чотирьох бійців ЗСУ на Донбасі
- Не посередник: майже 50 країн ООН заявили, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram