Найманці обстріляли населений пункт, пошкодили приватні оселі мешканців і прилеглі домогосподарства.

За добу 11 серпня найманці на Донбасі вісім разів порушили режим "тиші".

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 12 серпня.

Біля Новомихайлівки та Новоселівки Другої російські окупанти вели вогонь по українських позиціях з артилерійських систем калібру 122-мм та обстріляли ці населені пункти.

Внаслідок обстрілу Новоселівки Другої загинув чоловік 1935 року народження. За словами військових, у населеному пункті пошкоджено приватні оселі мешканців і прилеглі домогосподарства.

Читайте також"Спину розвернуло до кістки": дружина загиблого на Донбасі дідуся розповіла про моторошний обстріл (відео)Окрім того, обстрілом Новомихайлівки бойовики пошкодили територію ферми та лінію електропередач, що залишило без світла населені пункти Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Новомихайлівка залишилася й без водопостачання.

Також окупанти гатили поблизу Луганського зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У напрямку Миронівського - вели вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі селища Піски бойовики обстріляли позиції українських військових зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За добу в результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав вогнепальні осколкові поранення.

"Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров'я - задовільний", - зазначають у штабі.

Крім того, на межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10": він перетнув лінію розмежування.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

Станом на 7:00 12 серпня порушень режиму припинення вогню штаб ООС не зафіксував.

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Автор: Катерина Комолова