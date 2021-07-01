Бойовики гатили з гранатометів, кулеметів, мінометів та стрілецької зброї.

За добу 30 червня в Луганській і Донецькій областях зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань.

Про це повідомляється в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 1 липня 2021 року.

Зокрема, біля Золотого-4 бойовики гатили з ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новоселівки вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі обстрілювали українські позиції з озброєння БМП-1, мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. А біля Красногорівки - відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Читайте такожСБУ знайшла ще один схрон зброї бойовиків, закладений для боїв у 2014-му (фото)У районі населеного пункту Південне незаконні збройні формування стріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. На Приазов'ї біля Водяного двічі обстрілювали позиції української армії з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Оріхового бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Окрім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. Зазначається, що БПЛА противника вчасно подавили засобами радіоелектронної боротьби.

Станом на 7:00 ранку 1 липня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

"Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші військові відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями", - повідомили у штабі ООС.

Читайте такожРосійські бойовики на Донбасі застосовують прострочені російські боєприпаси - СЦККОкрім того, упродовж минулої доби підрозділи поліції зведених загонів перевірили 4 865 транспортних засобів і 5 187 особу. До територіальних підрозділів з приводу причетності до збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялися троє людей. Правоохоронці виявили 75 адміністративних правопорушень та розкрили 53 злочини.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України за минулу добу потрапили 2 444 людини, на підконтрольну Україні територію прибули 2 238 осіб.

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Автор: Катерина Комолова