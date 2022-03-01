Написи до військових країни-агресора з'явилися на бордах міських вулиць.

У Чернігівській області з'явилася нова соціальна реклама, призначена спеціально для російських окупантів.

По це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Флешмоб реклами для російських загарбників шириться українськими містами. Тепер написи на бордах з'явилися на вулицях Чернігова та Ніжина, які потерпають від ворожих обстрілів.

Вас також можуть зацікавити новини: