Послання для загарбників у Чернігові \ фото Чернігівський обласний ТЦК та СП
У Чернігівській області з'явилася нова соціальна реклама, призначена спеціально для російських окупантів.
По це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.
Відомий маршрут для російських окупантів \ фото Чернігівський обласний ТЦК та СП
Флешмоб реклами для російських загарбників шириться українськими містами. Тепер написи на бордах з'явилися на вулицях Чернігова та Ніжина, які потерпають від ворожих обстрілів.
Міський голова Ніжина заявляє, що їх соціальна реклама краща \ фото Чернігівський обласний ТЦК та СП