За добу було знищено нові російські літаки.

Протиповітряна оборона України за 3 березня знищила ще три літаки російських окупантів.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У мінус пішли Су-30СМ, Су-34 та Су-25 російських окупантів. Втрати щодо вертольотів ворога уточнюються.

Раніше з'явилися супутникові знімки аеродромів у Білорусі, звідки авіація Росії завдає ударів по Україні. Ці аеродроми розташовані в Барановичах, Мачулищах і Шаталово. На фотографіях можна розгледіти штурмові вертольоти, винищувачі і транспортні літаки.

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