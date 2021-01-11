Колись село було місцем боїв.

Журналісти розповіли історію села Катеринівка на Луганщині поблизу окупованого Первомайська, яке спочатку було "сірою" зоною, потім стало місцем боїв, а пізніше – демілітаризованою зоною.

Читайте такожНа Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовийЯк йдеться у сюжеті ТСН, у селищі живе дві сотні людей, а ще ростуть діти, які жодного дня життя не жили без війни.

Зазначається, що село Катеринівка – це місце, де дуже добре видно окуповано територію – просто з вулиці.

"Тут синьо-жовті прапори на стовпах, один магазин на дві сотні жителів і найголовніше місце збору місцевих – сільський клуб. Усередині два тижні як поміняли прострілені вікна, обновили обвалений обстрілами дах", – говориться у сюжеті.

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Автор: УНІАН