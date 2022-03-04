Камери зафільмували вогонь по мирному населенню.

4 березня Державна служба з надзвичайних ситуацій України опублікувала відео нічного обстрілу міста Енергодара окупантами РФ. На кадрах видно, що обстріли велися по жилих масивах міста.

Відео з'явилося в Telegram-каналі відомства.

"Відео нічної боротьби за атомну електростанцію в Енергодарі, де рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі", - йдеться в описі.

Зазначимо, через пошкодження теплотраси при обстрілах окупантів Енергодар залишився без опалення. Жителям міста мер рекомендує менше перебувати на вулиці і залишатися вдома.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції. Станом на 6:20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих немає.

Енергоблоки зберігають цілісність, змін радіаційного стану на ранок 4 березня не зафіксовано. Наразі майданчик АЕС захоплений військовими силами РФ.

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