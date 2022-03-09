Рятувальники розгрібали двори місцевих жителів після обстрілів і прибирали снаряди.

9 березня двома піротехнічними групами ДСНС відпрацьовано 33 адреси, за якими жителі Миколаєва надали інформацію на спецлінію.

Про це рятувальники повідомили в Telegram.

"Сьогодні вивезено з житлових секторів 14 боєприпасів. Серед них: 3 фугасних авіабомби (ФАБ-250), касетні бойові елементи, артснаряди, мінометні міни. Працювали в житлових секторах в Інгульському районі, Мкр Тернівка і соляні", - сказано в повідомленні.

Враховуючи, що кожен день зростає кількість звернень, їх зараз 402, рятувальники просять жителів міста поводитися з обережністю і бути уважними.

"Якщо помітили предмет, схожий на боєприпас, ні в якому разі його не чіпайте, а дочекайтеся піротехніків. В даний час за 48 адресами вже проведені відповідні роботи на інші - потрібен час", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо, за час блокади Маріуполя загинули близько 1300 мирних жителів.

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