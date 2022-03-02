Рятувальники вирішили звернутися до українців через СМС-повідомлення.

На телефони українців почали приходити повідомлення від відправника DSNS UKR. Через такі повідомлення рятувальники звертаються з проханням не чіпати підозрілі предмети, схожі на боєприпаси, а у разі виявлення такої знахідки терміново повідомляти профільні установи.

Повідомляється, що якщо на вулиці були виявлені якісь підозрілі речі, схожі на боєприпаси, до них ні в якому разі не слід підходити, рухати їх чи намагатися знешкодити.

В такому випадку варто відійти на безпечну дистанцію, та подзвонити за номером 101, 102, 0800507028.

Зазначимо, раніше у розпорядженні Збройних сил України опинилися планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.

Серед отриманих документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу тощо.

Нагадаємо, 2 березня у Миколаєві захопили в полон російських військових. Українські військові запитали, навіщо військовий РФ приїхав в нашу країну воювати. Той підтвердив, що їх зомбують пропагандою про "терористів" в Україні.

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