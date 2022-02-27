Як можна радіти, що збили літак з десантниками? Таке здивування висловлюють у тематичних жіночих групах соціальних мереж жінки з Росії, у відповідь на коментарі українок з приводу перемог української армії під Васильковом. Вони не розуміють. Вони шоковані.

Точно також вони "не розуміють", що ці десантники прилетіли в нашу країну вбивати нас. Тих самих українок. Наших чоловіків і батьків. Наших синів. І далеко не на полі бою.

Три ночі, а часто і вдень, українські жінки з дітьми сидять в бомбосховищах і підвалах. Деякі - з малюками, які щойно народилися в цей світ.

Чи знаєте ви, російські жінки, як це - бути матір'ю під час війни? Як стримувати панічні атаки і втихомирювати тривожність, коли твоя дитина заглядає в очі і каже: "Мамочко, а зараз станеться щось погане?". Як намагатися зберегти режим: банальне - вчасно приготувати дитині сніданок, погодувати, пограти, помити під обстрілами і постійною їхньою загрозою? Чи знаєте ви, як грати з малюком "у хованки", коли звучать сирени протиповітряної оборони? Чи знаєте ви взагалі, як вони звучать? Краще не знати.

Ваші сини, чоловіки і батьки прийшли в нашу країну вбивати. І аж ніяк не тільки військових. Росіяни стріляють по цивільних в українських містах! А ви, звичайно, хотіли б цього "не розуміти". Вам не соромно?

Проти чого борються ваші діти в Україні? В ім'я чого?

Подумайте гарненько, чи повернуться вони додому з таких "навчань". Рятуйте їх, ми їх тут вбиваємо.

Ваші сини, чоловіки і батьки прийшли в нашу країну вбивати. І аж ніяк не тільки військових. Росіяни стріляють по цивільних в українських містах! А ви, звичайно, хотіли б цього "не розуміти". Вам не соромно?

Ах, ви не знаєте, як це зупинити? Тому що ви - не Путін? Ви - такі безпорадні, не розумієте, що ви можете зробити, якщо будь-який вихід на вулицю у вашій країні-в'язниця?

Я вам підкажу, що робити.

Зателефонуйте своїй дитині / чоловікові / батькові, якщо вони служать в Збройних силах РФ. Якщо вони вже "на навчаннях", порадьте їм здаватися. Так вони залишаться в живих. Це - перше.

Друге - виходьте не просто на вулиці з плакатами "Ні війні", це не допомагає. Ідіть прямо додому до генералів і командирів військових частин, до депутатів, які дозволили почати війну в Україні і бомбити Київ, йдіть до самих військових частин, йдіть на аеродроми, блокуйте техніку, не давайте відвозити ваших рідних "на навчання" в Україну.

У ваших новинах вам цього не скажуть, але тут, в нашій країні, ваші близькі беруть участь не в "спецоперації". Це - війна. Справжнісінька. Зі зброєю і смертями. Дуже часто - російськими смертями. Вже понад 3,5 тисяч ваших дітей / чоловіків / батьків ніколи до вас не повернуться. Україна вже звернулася до "Червоного Хреста" з проханням допомогти вивезти тисячі тіл російських військових до Росії.

І останнє. Українських жінок не радує смерть. Те, що ви бачите в соцмережах – полегшення. Полегшення, що після чергової успішної операції української армії на українській землі, тут стане на пару десятків чи сотень, а ще краще тисяч окупантів менше.

Тетяна Урбанська